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Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük haritalı hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji'den bugün (5 Eylül) için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonu İstanbul için de sağanak yağış uyarısı var. Bugün hava nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 08:23, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 08:23
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Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Eylül hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor

5 günlük hava durumu tahminine göre, cumartesi ve pazar (7-8 Eylül) günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda görülecek yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın doğu çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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