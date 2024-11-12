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Ünlü viski markası hileli ürünler listesine girdi

Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesinde ünlü viski markası Chivas Regal'in yer alması tartışmalara neden oldu. Chivas'ın ithalatçısı Pernod Ricard'ın yöneticileri Bakanlığı listesinde yer alan ürün ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, olayın "bir tekel bayisinin boş şişelere farklı bir alkollü içecek doldurması" sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 17:39, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:41
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Ünlü viski markası hileli ürünler listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş ve hileli gıdaları açıkladığı listede ünlü viski markasının yer alması dikkat çekti. Ünlü viski markasından açıklama geldi

Bakanlığın hileli ürün listesindeki Chivas Regal etiketli viskide, gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol ve hacmen alkol düşüklüğü tespit edildiği belirtildi. Yankı uyandıran olayla ilgili ünlü şirketten açıklama geldi.

"Boş şişelere kaynağı belirsiz alkol doldurdular"

İçki ve yemek yazarı Mehmet Yalçın'a konuşan Chivas'ın ithalatçısı Pernod Ricard'ın yöneticilerinin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

"6 ay önce Tarım Bakanlığı'nın bir denetiminde Kadıköy'deki bir bayiden alınan Chivas Regal örneği sorunlu çıktı. Konu bize bildirildi, ürünün bizden çıkmadığını, toplanmış boş şişelere kaynağı belirsiz bir alkolün doldurulduğunu saptadık ve hemen bayiye dava açtık. Ancak dava sürerken bakanlık böyle bir liste yayınladı, orijinal üründe sorun varmış gibi bir algı oluştu. Bizim tarafımızdan getirtilen orijinal bandrollü ürünlerin tüketiminde hiçbir sakınca yok."

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