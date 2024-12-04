Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi, Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Bu sırada araç konvoyundaki Ertuğrul Özata yönetimindeki 01 SE 010 plakalı otomobil, saat 13.00 sıralarında karşı yönden gelen Naci Karatop'un kullandığı 01 D 6771 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan sürücü Ertuğrul Özata, şehidin halası Hamide ve Esra Özata ile kamyonet sürücüsü Naci, yanındaki Seyhan Karatop ve Duran Kavukluca ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.