Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
Altın seriye bağladı: Rekor üstüne rekor kırıyor
Altın seriye bağladı: Rekor üstüne rekor kırıyor
Motorine Zam Geldi
Motorine Zam Geldi
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Motorine Zam Geldi

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, motorin fiyatlarına 98 kuruş zam getirdi. Benzin fiyatları ise sabit kaldı. İşte güncel fiyatlar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 08:17, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 08:18
Yazdır

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, motorin fiyatlarında yeni bir zam dalgasına yol açtı. Motorinin litre fiyatı 98 kuruş artarken, benzin fiyatları sabit kaldı. İşte motorin zammının ardından İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatlarında son durum...

Motorin Zammı Tabelaya Yansıdı

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam yapıldı.Son olarak 17 Nisan'da benzine 94 kuruş zam gelmişti. Ancak bu kez yalnızca motorin fiyatları yükselirken, benzinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'daki Güncel Akaryakıt Fiyatları

Zam sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,36 TL'ye, Ankara'da 46,17 TL'ye ve İzmir'de 46,50 TL'ye çıktı. Benzin fiyatları ise İstanbul'da 45,16 TL, Ankara'da 45,75 TL, İzmir'de 46,12 TL seviyesini koruyor.Fiyatlar, şehirler, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Tüketicilerin en güncel fiyatları yaşadıkları bölgedeki istasyonlardan kontrol etmesi gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber