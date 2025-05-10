Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, olumsuz bir ihbar olmadığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 07:34, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 07:36
Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 04.22'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe yol açtı. Konya ve çevre iller gece yarısı yaşanan bu sarsıntıyla birlikte tedirginlik yaşadı. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Deprem Detayları
- Büyüklük: 3.6
- Saat: 04.22
- Yer: Selçuklu, Konya
- Derinlik: 7 kilometre
Olay Sonrası Durum
Gece yarısı meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Ancak, herhangi bir can ve mal kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Olumsuz bir ihbarın olmadığı bildirildi.