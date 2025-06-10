Ferdi Zeyrek'e Veda: Manisa'da Anma Töreni Düzenlendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için büyükşehir belediyesi binası önünde bir tören düzenlendi.

Törene, Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de katıldı. Tören sırasında, Manisa halkı ve belediye çalışanları duygusal anlar yaşadı.

Katılımcılar, Ferdi Zeyrek'in Manisa'ya yaptığı katkıları ve hizmetleri anarak, onun anısını yaşatacaklarını belirttiler. Belediye binası önünde düzenlenen bu anlamlı tören, Manisa'da büyük bir üzüntüye neden oldu.