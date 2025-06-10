İzmir'de Mangal Ateşi Sonucu Ormanlık Alan Zarar Gördü

İzmir'in Urla ilçesinde, arazisinde yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların bitişiğindeki ormanlık alanın yanmasına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay, Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin 8 Haziran'da devriye faaliyeti sırasında bölgede bir orman yangını başladığını fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 2 dönümlük arazi ve 22 kızılçam ağacı zarar gördü. Yapılan incelemelerde, yangının alanın bitişiğinde arazisi bulunan D.Ç.'nin yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi. Gözaltına alınan D.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayın Detayları

Yangının çıkış nedeni: Mangal ateşinden çıkan kıvılcımlar

Mangal ateşinden çıkan kıvılcımlar Zarar gören alan: 2 dönüm arazi ve 22 kızılçam ağacı

2 dönüm arazi ve 22 kızılçam ağacı Tutuklanan kişi: D.Ç.

D.Ç. Tarih: 8 Haziran

Yangına Müdahale ve Sonuç

Bölgeye hızlıca müdahale eden ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sorumluluğu tespit edilen D.Ç., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.