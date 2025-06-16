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İsrail: İran'ın füze rampalarının üçte birini imha ettik

İsrail ordusu İran'ın füze rampalarının üçte birini imha ettiğini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 13:32, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 13:34
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İsrail: İran'ın füze rampalarının üçte birini imha ettik

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 4 gün süren çatışmalarda İran'ın 120'den fazla füze rampasını imha ettiğini ve bu sayının İran'ın toplam füze rampalarının üçte biri olduğunu açıkladı.

IDF sözcüsü Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin pazar akşamı 20'den fazla karadan karaya füzeyi İsrail topraklarına doğru fırlatılmadan önce imha ettiğini söyledi.

Defrin, hava kuvvetlerinin İran'ın merkezi İsfahan'da yaklaşık 100 askeri hedefi vurmak için yaklaşık 50 savaş uçağı ve uçak kullandığını söyledi.

Sözcü, "Bu saldırılarda, İsrail Devleti topraklarına fırlatılmalarından dakikalar önce 20'den fazla füze aynı anda vuruldu" dedi.

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