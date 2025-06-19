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Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarın karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül'de başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 07:56, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 07:57
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Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım, ikinci dönemdeki ara tatil 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapıldı. 3 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, yarın sona erecek.

Öğrenciler, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu yarınki son ders zilinin ardından atacak.

Eğitim-öğretim yılının son haftası, öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" etkinlikleriyle geçecek.

Öğrenciler, "Aile ve Oyun" temasıyla 16-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere aileleriyle birlikte katılabilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilk yılı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ile bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi yenilik hayata geçirildi.

Ders içeriklerinin yüzde 35 sadeleştirildiği yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde ilk kez uygulandı.

Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl Bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutuldu. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda, öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedefiyle, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara yer verildi.

Ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları da öğrencilere ulaştırıldı, öğretmenlere de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin eğitimler verildi.

Meslek ve spor ortaokulları ilk öğrencilerini kabul etti

2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim oldu. "Herkesin bir mesleği olmalı" şeklinde ana felsefesi bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulama hayata geçirildi.

Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından, bu yıldan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açıldı.

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla 9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" bu eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etti.

Bakanlıkça bu yıl okul ile aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu hayata geçirildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması 6. ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavların kapsamı genişletilerek, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulandı.

Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmedi ve velilerin randevusuz şekilde okula gelmesinin önüne geçildi.

Öğretmenler mesleki çalışma programına istedikleri ilde katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı istedikleri illerde katılabileceği şekilde düzenledi. Buna göre öğretmenler, Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na 23-27 Haziran tarihlerinde, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

Bakanlıkça yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak. Sınavlar, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere 5 ilde yapılacak.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran'da yapılacak.

Kademeler arası geçiş sınavları olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreçleri başlatılacak.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül'de başlayacak.

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