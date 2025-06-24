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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 3,04 artışla başladı. Bankacılık ve ulaştırma hisseleri öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 10:11, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 10:16
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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,04 yükselişle 9.419,14 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 9.141,31 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,83 puan ve yüzde 3,04 artışla 9.419,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,71, holding endeksi ise yüzde 3,09 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,17 ile ulaştırma oldu.
  • Tek kaybettiren ise yüzde 1,44 ile kimya petrol plastik sektörü olarak kayıtlara geçti.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserliğiyle pozitif bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da olumlu yansıdı. Bölgeye ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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