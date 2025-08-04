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Gayrimenkul Sertifikası Dönemi Bugün Başlıyor

Damla Kent Evleri Projesi'nin gayrimenkul sertifikaları Borsa İstanbul'da DMLKT koduyla halka arz ediliyor. Küçük birikimlerle ev sahibi olma fırsatı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 08:45, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 08:46
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Gayrimenkul Sertifikası Dönemi Bugün Başlıyor

Gayrimenkul Sertifikası dönemi bugün başlıyor. Damla Kent Evleri Projesi'nin sertifikaları Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla halka arz ediliyor. Küçük birikimlerle ev sahibi olma, nakit değer alma veya borsada alım-satım yapma fırsatı sunan bu yeni model, yatırımcılara 3 farklı seçenek sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırladığı Damla Kent Evleri Projesi'nin Gayrimenkul Sertifikalarının halka arzı bugün başlıyor. Vatandaşlar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem koduyla 8 Ağustos'a kadar alım yapabilecek. Sertifikalar lansmana özel %25 indirimle 7,59 liradan satışa sunulacak. Bu model ile dileyen küçük birikimlerle Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olabilecek, dileyen ev almadan gayrimenkul değerini nakit alabilecek, dileyen de sertifikaları ile borsada alım satım yapabilecek.

Sertifika Nasıl Satın Alınır?

  • Sertifika almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir aracı kurumdan ya da bir bankadan yatırım hesabının bulunması yeterli.
  • Sertifikalar 14 Ağustos'tan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak.
  • İlk halka arz büyüklüğü ise Emlak Konut tarafından 21 milyar 384 milyon 461 bin 689 TL olarak belirlendi.

Proje Detayları ve Yatırım Seçenekleri

Damla Kent Projesi, İstanbul Başakşehir'de, 1,2 milyon metrekarelik alanda, 5.325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Ticari ünitelerin ihraca konu edilmeyeceği projede ilk olarak birinci etap halka arz olacak. Proje kapsamında ilk etapta 1.540 adet konut halka arz edilecek. Damla Kent Evleri Projesi kapsamında, isteyene konut satın alma (Asli Edim), isteyene konut değerini sertifika karşılığı nakit alma (Tali Edim) ya da sertifikalarını dilediği zaman borsada alıp-satma imkanı sağlayan 3 ayrı yatırım seçeneği yer alacak.

Bakan Murat Kurum'un Açıklaması

"Gayrimenkul sertifikası ile güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje, 'Küçük birikimlerle büyük hayaller' sloganıyla, her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak.

"Proje Tamamlanma Süresi"

48 ayda tamamlanacak proje kapsamında ilk etapta 1.540 konut halka arz edilecek.


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