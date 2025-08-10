Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara deprem uyarısı
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem İstanbul'u sarstı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olarak meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen deprem nedeniyle, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara hava trafik kontrolörü tarafından deprem uyarısı yapıldı.
Deprem ve Havalimanı Operasyonları
- Akşam saatlerinde, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı.
- Uyarının ardından, yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika durduruldu.
Pist Kontrolü ve Uçuşların Devamı
Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edildi ve uçuş operasyonu yeniden başlatıldı.