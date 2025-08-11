Camide mihrap tacı cemaatin üzerine düştü: Bir ölü

Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazının ardından mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç düştü.

Camideki Mevlüt Altungeyik (66) ve İbrahim Kara (67) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altungeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Kara'nın tedavisi sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."