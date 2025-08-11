Termometreler 24 ilde 40 dereceyi aştı
Avşa Adası'ndaki trafik kazasında iş adamı Ali Ümit hayatını kaybetti

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda meydana gelen trafik kazasında iş adamı Ali Ümit hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 20:42, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 21:04
Avşa Adası'ndaki trafik kazasında iş adamı Ali Ümit hayatını kaybetti

Kaza sabah saat 06.00 sularında Avşa Adası'nda meydana geldi. Tanz Turizm İşletmeleri'nin sahibi Ali Ümit'in kullandığı araç yolda takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali Ümit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ümit'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Avşa Adası'nda uzun yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösteren ve ada halkı tarafından sevilen bir isim olan Ali Ümit'in vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Ali Ümit'in cenazesinin 12 Ağustos Salı günü ikindi namazını müteakip Avşa Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

