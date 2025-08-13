Zırhlı araçlar sokaklara indi: Trump, Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?

ABD Başkanı Donald Trump, "Başkentimiz çeteler ve kana susamış suçlular tarafından ele geçirildi" diyerek tartışmalı kararını kamuoyuna duyurmuştu. Trump yeni durumun "düzen sağlanana kadar" süreceğini de eklemişti.

Yetkililer, 800 Ulusal Muhafız birliğinin yanı sıra 500 federal kolluk kuvvetinin görevlendirilmesinin beklendiğini söyledi.

Demokrat Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kentte suçun kontrolden çıktığı iddiasını reddediyor ve asker sevkiyatını "otoriter bir baskı" olarak nitelendiriyor.

Cumhuriyetçi Trump ise Demokratların kontrolündeki diğer iki şehir olan New York ve Chicago'da da benzer şekilde asker konuşlandırmakla tehdit etti.

Trump'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamadan bu yana kamuflajlı birlikler ABD başkentine sevk ediliyor.

Bazı hükümet binalarının önünde barikatlar kurdukları ve turistlerle fotoğraf çektirdikleri görülen Ulusal Muhafız birliklerine bazı noktalarda Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üyeleri de eşlik ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e göre Pazartesi gecesi yirmi üç kişi federal güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Federal güvenlik birimleri, yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte faaliyet yürütüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Leavitt, tutuklamaların cinayet, silahla işlenen suçlar, uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar, takip, dikkatsiz araç kullanma ve diğer suçlardan olduğunu söyledi ve "Bu sadece bir başlangıç" diye ekledi:

"Önümüzdeki ay boyunca Trump yönetimi, kentte yasaları çiğneyen, kamu güvenliğini baltalayan ve yasalara saygılı Amerikalıları tehlikeye atan her şiddet suçlusunu acımasızca takip edecek ve tutuklayacaktır."

Belediye Başkanı: Otoriter bir baskı

Hem Washington Belediye Başkanı Bowser hem de şehrin emniyet müdürü günün erken saatlerinde federal ajanlarla aynı hedefi paylaştıklarını söyledi.

Bowser, Salı günü ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ile yaptığı görüşmenin ardından, "Odaklandığım konu federal destek ve sahip olduğumuz federal görevlilerden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimiz" dedi.

Metropolitan Emniyet Müdürü Pamela Smith ise "Yasa dışı silahları sokaklarımızdan temizlememiz gerektiğini biliyoruz ve bu güçlendirilmiş emniyetin şehrimizi daha da iyi hale getireceğini biliyoruz" diye konuştu.

Ancak Salı gecesi belediye binasında konuşan Belediye Başkanı Bowser, Trump'a yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

New York Times'a göre Bowser kent sakinlerine hitap ederek, "Şehrimizi korumaya, irademizi korumaya ve bu adamın karşısına geçip Demokrat bir Meclis seçtiğimizi teyit etmeye çağırıyorum. Böylece bu otoriter baskıya bir set çekebiliriz" dedi.

Neler yaşandı?

Trump'ın Ulusal Muhafızlar'ı kentte konuşlandırma kararı, Pazartesi gecesi Washington DC'nin en gözde semtlerinden biri olan ve Beyaz Saray'a sadece bir mil uzaklıktaki Logan Circle'da işlenen cinayet ve sonrasındaki silahlı kovalamacanın hemen ardından geldi.

Yerel basına göre bu, Washington DC'de bu yıl kaydedilen 100. cinayet oldu.

Polis, şüphelinin en son siyah bir tişörtle ve bir tüfek taşırken görüldüğünü söyledi.

Silahlı saldırı, ABD Gizli Servisi'nin önlem olarak Başkan'ın evinin dışındaki güvenliği arttırmasına yol açtı.

Öte yandan kentte suç oranlarının arttığına dönük herhangi bir veri bulunmuyor.

Tersine Washington DC Metropolitan Polisi tarafından yayınlanan suç rakamlarına göre, şiddet suçları 2023 yılında zirve yaptıktan sonra düşüşe geçti ve geçen yıl %35 azalarak son otuz yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ancak Polis Sendikası başkanı Gregg Pemberton bu rakamlara itiraz etmiş ve daha önce şehir polis departmanını "suç verilerini kasıtlı olarak tahrif etmekle ve suçların azaldığına dair algı yaratmakla" suçlamıştı.

FBI verileri de geçen yıl Washington DC'de suç oranlarında %9 gibi daha sınırlı bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Araştırmalar, başkentteki cinayet oranının ABD'nin diğer büyük şehirlerine kıyasla ortalamanın üzerinde olduğu da kaydedildi.

Ulusal Muhafızlar kimdir?

Ulusal Muhafızlar, ABD'de yarı zamanlı olarak hizmet veren bir grup askeri birlik.

17'nci yüzyılda sömürgeci milisleri olarak ortaya çıkan bu grup, yerelleştirilmiş bir askeri harekete dönüştü. Her eyalet ve bölgede bulunan Ulusal Muhafız üyeleri genellikle doğal afetler gibi ülke içi acil durumlara müdahale ediyor. Koronavirüs salgınında da geçici hastaneler kurma, koronavirüs testi ve dezenfeksiyon konusunda da görev yaptılar.

Eyalet valileri, afetlerde ve sivil itaatsizlik durumlarında, Ulusal Muhafızları göreve çağırabiliyor.

Başkanlar da ulusal güvenlik ihtiyaçları durumunda, ülke çapında bu birlikleri kullanabiliyor.

Ulusal Muhafızlar'da 450 binden fazla asker ve havacı olduğu sanılıyor. Son yıllarda en yoğun olarak 2020'deki Geroge Floyd ve Black Lives Matter protestoları sırasında görevlendirildiler. Yaklaşık 30 bin Ulusal Muhafız mensubu, 31 eyalette ve başkent Washington DC'de protestoları izlemek, sokağa çıkma yasaklarını uygulamak ve polisi desteklemek için faaliyete geçmişti.