Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 1235 artçı sarsıntı oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 1235 artçı sarsıntı meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 09:59, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 10:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)10 Ağustos 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 1235 artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu.
Kayıtlara göre 4'ün üzerinde meydana gelen deprem sayısı ise 19 olarak gerçekleşti.