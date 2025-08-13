Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Ali Koç'a hakaret eden taraftara seyirden men cezası

Fenerbahçe-Feyenord müsabakasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a hakaret eden şahsa Fenerbahçe müsabakalarının oynandığı esnada karakola giderek imza atmak şeklinde bir yıl seyirden men kararı verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 16:38, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 17:06
Ali Koç'a hakaret eden taraftara seyirden men cezası

Dün akşam Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Feyenord müsabakasında Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç'a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği tespit edilen M.Y. isimli taraftar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Gözaltına alınan şüpheli şahıs vermiş olduğu ifadesinde maçın oynandığı esnada bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu ifade etti. Şüpheli M.Y. hakkında 6222 sayılı Kanun uyarınca bir yıl boyunca Fenerbahçe müsabakalarını oynandığı esnada karakola giderek imza atmak şeklinde seyirden men tedbirine karar verildiği belirtildi. M.Y., savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

