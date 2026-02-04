100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB desteğiyle, KOBİ'lerin de bu programdan etkin şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Pakette, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak. İstihdam yoğunluğuyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. İstihdamını koruyan KOBİ'lere de KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlanacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, "6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı, sanayicilerimize önemli bir rahatlama sağlayacak" dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da "Bu uygun finansman imkanıyla üreticilerimiz nefes alacak, üretim ve istihdamda sürekliliği sağlayacak. Ayrıca piyasa şartlarının altında maliyetle sunulacak finansman, emeği ve üretimi merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koyuyor" diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise "İstihdamını koruyan, üretimini düzenli artıran firmalar pozitif ayrımcılığı hak ediyor" dedi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da açıklanan desteklerin özellikle KOBİ'ler ve istihdam odaklı işletmeler açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da paketin KOBİ'lere can suyu olmasını ümit ettiğini kaydetti.

KOSGEB KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI'NA BAŞVURU ALINIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularının dün başladığını duyurdu. Kacır, 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını açıkladı. "2025'te 2.440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık" diyen Kacır, programa başvuruların 28 Şubat'a kadar yapılabileceğini kaydetti.



