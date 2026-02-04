Hatay'da 3 kaçak göçmen yakalandı
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta 3 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 09:08, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 09:09
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığına izin vermedi.
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
3 GÖÇMEN YAKALANDI
2 Şubat günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta, 3 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan kontrollerde şahısların Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı anlaşıldı.
Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan göçmenler hakkında ise ilgili yasal işlem başlatıldı.