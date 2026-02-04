Hatay'da 3 kaçak göçmen yakalandı

Yakalanan göçmenler hakkında ise ilgili yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör gözaltına alındı.

2 Şubat günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta, 3 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan kontrollerde şahısların Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı anlaşıldı.

