ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü görüşmesinin tarihi ve yeri açıklandı

Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü görüşmesinin tarihi ve yeri açıklandı

Beyaz Saray'dan, ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin çarşamba günü Abu Dabi'de "üçlü bir görüşmede" bir araya gelerek Rusya-Ukrayna barış anlaşması için ileri görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 22:50, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 22:57
Yazdır
ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü görüşmesinin tarihi ve yeri açıklandı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Ukrayna'da barış süreci için ümitli olduklarını vurgulayan Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de çarşamba günü Rusya ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere katılacağını duyurdu.

ABD'li Sözcü, "Başkan Trump, Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, Orta Doğu'da barış konusunda imkansızı mümkün kıldılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da aynısını yapmaya çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Üç ülke arasındaki üçlü müzakerelerin çok kıymetli olduğunu ve olası bir barış anlaşması için Rusya ile Ukrayna'nın aynı masaya oturmasının çok önemli olduğunu kaydeden Leavitt, Trump'ın bu konuda "agresif bir diplomasi" yürüttüğünü ifade etti.

Leavitt, Trump'ın Rusya'dan "Ukrayna'yı bir hafta bombalamamasını" rica etmesine rağmen Moskova'nın bu ülkeye bugün bir saldırı düzenlediğinin hatırlatılması üzerine Trump'ın bu duruma üzüldüğünü belirtti.

"Bu sabah Başkan'la bu konuyu konuştum ve ne yazık ki tepkisi hiç de şaşırtıcı değildi. Bu iki ülke, birkaç yıldır çok acımasız bir savaşın içinde. Başkan Trump, o zaman görevde olsaydı bu savaş asla başlamazdı." yorumunu yapan Leavitt, diplomatik çözüme inandıklarını yineledi.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşme, 24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

ABD heyetinde Trump'ı temsilen Özel Temsilci Witkoff, Kushner ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll gibi isimler yer almıştı. Ukrayna'yı temsil edenler arasında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov yer alırken, Rus ekibinin başında ise Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov toplantıya katılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber