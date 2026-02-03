16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!

Altının ons fiyatı ocak ayında yüzde 12,42 artarak Kasım 2009'dan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.

Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, değerli metalleri destekliyor.

Buna ek olarak ABD'de federal hükümetin kısmen de olsa yeniden kapanması endişeleri ve Çin'de artan talep fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Altında geçen yılki rekor serisi ocak ayında da devam etti. Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu söz konusu gelişmelerin etkisiyle 5 bin 598 dolara kadar yükseldi. Ayın son işlem gününde etkili olan kar satışları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Kevin Warsh'ı aday göstermesinin etkisiyle altının onsu yüzde 10,13 değer kaybetti.

Görülen bu sert satışa rağmen altının onsu ocakta yatırımcısına çift haneli bir getiri sağladı. Altının onsu ocak ayında yüzde 12,42 artarak son 16 yılın en iyi aylık performansını gösterdi.

Altındaki yükseliş birçok faktörün birleşmesinden kaynaklanıyor

Altındaki yükseliş, yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden çıkışıyla tetiklendi. Küresel ticarete ilişkin endişeler, ağır mali harcamalar ve ABD'nin yen'i desteklemek için müdahale edebileceği yönündeki spekülasyonlar dolar üzerinde baskı yaratıyor ve değerli metalleri çoğu alıcı için daha ucuz hale getiriyor.

Jeopolitik gerilimlerin artması ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler nedeniyle kıymetli metallerin fiyatları bu yıl önemli ölçüde yükseldi.

Altının son dönemdeki yükselişi, tek bir tetikleyici faktörden ziyade birçok faktörün birleşmesinden kaynaklanıyor. Jeopolitik riskler, altın alımlarının devam etmesi, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair öngörüler ile bağımsızlığına ilişkin endişeler, ABD'nin ticaret politikalarından dolayı doların değer kaybetmesi başlıca faktörler arasında yer alıyor.

"Devlet tahvilleri ve para birimlerinden uzaklaşma fiyatlarda etkili oldu"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Yatırımcılar para birimlerindeki değer kaybı riskine karşı kendilerini korumak amacıyla 'debasement trade' adı verilen bir eğilimle, devlet tahvillerinden ve para birimlerinden uzaklaşmaya başladı ve bu eğilimi doların zayıflaması daha da tetikledi." dedi.

Politik riskler, ABD'de federal hükümetin kapanması ve Fed'e ilişkin spekülasyonların dolar üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirten Hansen, endüstriyel gümüş talebinin düşmeye başlamasıyla yatırımcıların maddi varlık talebinin odak noktasında altının olabileceğini ifade etti.

Kontrolsüz mali borç yaratımı, itibari para birimlerine olan güveni aşındırmaya devam ederken, ABD'nin ayrıcalıklı konumunun zayıflaması ve sermayenin başka yerlere kaymaya başlamasıyla doların da değer kaybettiğini dile getiren Hansen, şunları kaydetti:

"Jeopolitik belirsizlik yüksek seviyede kalmaya devam ediyor, bu durum giderek daha öngörülemez hale gelen ABD siyasi ortamıyla daha da artıyor ve enflasyon endişeleri birçok politika yapıcının umduğundan daha kalıcı oldu. Bu değişim, emtia piyasalarının ötesinde de görülmeye başlanmıştır. Küresel hisse senedi performansı, ABD varlıklarından kademeli bir yeniden dağıtım olduğunu yansıtmaktadır ve bu yılın başından bu yana gelişmekte olan piyasalar, gelişmiş piyasalara göre daha iyi performans göstermektedir. Buna paralel olarak, getiriden çok korunma arayan yatırımcıların ilgisini çeken altının portföy dengeleyici ve sistemik riske karşı koruma sağlayan rolü yeniden teyit edildi."

"ABD'deki politika belirsizliği talebin artmasına katkıda bulundu"

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, "Altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyan faktörlerin bir araya gelmesiyle adeta mükemmel bir fırtına oluşmuş gibi görünüyor." dedi.

Doların son dört yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Hussain, bu arada, ABD'nin Grönland ve İran'a yönelik tehditleriyle ilgili artan jeopolitik risklerin altına olan güvenli liman talebini artırdığını ifade etti.

ABD'deki politika belirsizliğinin de talebin artmasına katkıda bulunduğunu aktaran Hussain, "Sonuç olarak, altın fiyatlarını destekleyen önemli bir yukarı yönlü ivme var ve bu durum yakın vadede de devam edebilir." ifadesini kullandı.