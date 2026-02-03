Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistanlı şirketlerin Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santralleri inşa edeceğini açıkladı. Yatırımın ilk aşamasında Sivas ve Karaman'da 2 bin megavatlık güneş santrali projeleri hayata geçirilecek.

Haber Giriş : 03 Şubat 2026 22:30, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 22:58
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 2 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı anlaşması imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nda mevkidaşı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile "Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma"ya imza attı.

İmzanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu vizyon ile iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımları ileri götürme hedefini bugün hayata geçirmiş olduklarını belirtti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide çok büyük hedefleri olduğuna işaret eden Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız COP29 Bakü'de bunu dünyaya ilan etti. 'Türkiye 2035'te güneşte ve rüzgarda 120 bin megavatlık bir kurulu güce ulaşacak.' dedi. Dolayısıyla bu güce ulaşmak için her yıl 8-9 bin megavat, 10 bin megavatlık yeni kapasiteyi sistemimize katmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bayraktar, Suudi Arabistan ile imzalanan yenilenebilir enerji santrali projesi anlaşmasına ilişkin, "Projenin kapsamı yaklaşık 5 bin megavat. İmza attığımız ilk kısım 2 bin megavatlık güneş projelerini içeriyor. Bunun 1000 megavatı Sivas'ta, 1000 megavatı da Karaman'da Taşeli'nde gerçekleşecek. Burada üretilen elektriği özellikle Taşeli'ndeki proje için söylüyorum, 1,99 avro/sent kilovatsaat başına bir bedelle alıyoruz. Yaklaşık 25 yıl boyunca bu fiyattan Türkiye elektrik alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetler arası anlaşmalar yoluyla uzun vadede Türkiye'ye daha ucuz elektrik sağlayacak büyük ölçekli projeler yaptıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız ve inşallah bunu vatandaşlarımıza sunacağız. Bu 2 bin megavatlık ilk fazdaki proje yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım demek. Bu aynı zamanda doğrudan dış finansmanın ülkemize gelmesi demek. Bunun bir kısmı buradaki kaynaklardan, bir kısmı da uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanmış olacak."

- "2027'de temeli atacağız"

Bayraktar, proje kapsamında yüzde 50'lik bir yerlileştirme istediklerini ifade ederek, "Bu şekilde yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir projeyi, inşallah bu atılan imzalar sonrasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 2027'de inşallah temeli atacağız ve 2027'nin sonuna doğru ilk faz, 2028 ve 2029'da projenin tümüyle tamamlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasında elektrik alanındaki işbirliğini daha uzun soluklu hale getirecek bazı projeleri de konuştuklarını dile getiren Bayraktar, "Özellikle Suudi Arabistan'dan Türkiye elektrik iletim hattı, enterkonneksiyon sağlanması konusunda inşallah arkadaşlarımız burada, tekrar gelip çalışmaya başlayacaklar. O da hakikaten bütün bölgemizi etkileyebilecek büyüklükte ve önemli bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, yarın gerçekleştirecekleri Mısır ziyareti kapsamında bu tarz anlaşmaların olup olmayacağını sorması üzerine Bayraktar, orada daha farklı projeler konuşacaklarını, özellikle doğal gaz alanındaki işbirliklerinin önem arz ettiğini söyledi.

Bayraktar, Mısır ile petrol ve doğal gaz aramaları ve kaynakların ticareti üzerine görüştüklerini belirterek, yaz aylarında kullanılmayan gazlaştırma gemilerinin Mısır'da değerlendirilmesine yönelik de projeler üzerinde durduklarını kaydetti.

