2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş

Altın fiyatları, hafta sonu yaşanan sert düşüşler sonrasında keskin bir şekilde toparlandı. Salı günü yüzde 5,9'luk sıçrama yaşayan ons altın, Kasım 2008'den bu yana en güçlü günlük kazancını kaydetti. Ons altının ardından gram altın ise yüzde 2,7'lik tırmanışla 7 bin 96 lira seviyesine çıktı.

Haber Giriş : 04 Şubat 2026 09:25, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 11:31
Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Çarşamba günü yüzde 2'nin üzerinde yükselen altın, bir önceki seansta kaydettiği güçlü performansın ardından yükselişini sürdürdü.

ONS ALTINDA TARİHİ HAREKET

Spot altın yüzde 2,6 artışla ons başına 5 bin 72 dolara yükseldi. Salı günü yaşanan yüzde 5,9'luk sıçrama, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en sert günlük yükseliş olarak kayda geçti. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü ise 5 bin 594,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2,7 artışla 5 bin 67 dolara çıktı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki güçlü yükselişin ardından gram altın da ivme kazandı. Gram altın yüzde 2,7 oranında değer kazanarak 7 bin 96 liraya yükseldi.

ZAYIFLAYAN DOLAR ALTINI DESTEKLİYOR

ABD doları, son dönemde güçlü makroekonomik verilerle elde ettiği kazanımların ardından kar satışlarıyla gerilerken, yen hariç birçok büyük para birimi karşısında değer kaybetti. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

FED BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasalarda, Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh'ın faiz indirimleri ve bilanço küçültme konusunda daha baskın bir tutum sergileyebileceği beklentisi güçleniyor. Yatırımcılar 2026 yılı için en az iki faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, faiz getirisi olmayan altın düşük faiz ortamına yönelik beklentilerden destek buluyor. Gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin de Fed'in gelecek dönem politika adımlarına dair yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

4 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • GRAM ALTIN
  • Gram Altın Alış: 7.091,87
  • Gram Altın Satış: 7.092,93
  • ÇEYREK ALTIN
  • Çeyrek Altın Alış: 12.219,00
  • Çeyrek Altın Satış: 12.548,00
  • YARIM ALTIN
  • Yarım Altın Alış: 24.462,00
  • Yarım Altın Satış: 25.121,00
  • 22 AYAR BİLEZİK
  • 22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,16
  • 22 Ayar Bilezik Satış: 6.830,10
  • ONS ALTIN
  • ONS altın Alış: 5.064,02 dolar
  • ONS altın Satış: 5.065,41 dolar

