Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş

Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Çarşamba günü yüzde 2'nin üzerinde yükselen altın, bir önceki seansta kaydettiği güçlü performansın ardından yükselişini sürdürdü.

ONS ALTINDA TARİHİ HAREKET

Spot altın yüzde 2,6 artışla ons başına 5 bin 72 dolara yükseldi. Salı günü yaşanan yüzde 5,9'luk sıçrama, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en sert günlük yükseliş olarak kayda geçti. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü ise 5 bin 594,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2,7 artışla 5 bin 67 dolara çıktı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki güçlü yükselişin ardından gram altın da ivme kazandı. Gram altın yüzde 2,7 oranında değer kazanarak 7 bin 96 liraya yükseldi.

ZAYIFLAYAN DOLAR ALTINI DESTEKLİYOR

ABD doları, son dönemde güçlü makroekonomik verilerle elde ettiği kazanımların ardından kar satışlarıyla gerilerken, yen hariç birçok büyük para birimi karşısında değer kaybetti. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

FED BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasalarda, Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh'ın faiz indirimleri ve bilanço küçültme konusunda daha baskın bir tutum sergileyebileceği beklentisi güçleniyor. Yatırımcılar 2026 yılı için en az iki faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, faiz getirisi olmayan altın düşük faiz ortamına yönelik beklentilerden destek buluyor. Gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin de Fed'in gelecek dönem politika adımlarına dair yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

4 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI