MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur rahatsızlanması nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat'ta şehit oldu.

Yapılan paylaşımda başsağlığı dilendi.