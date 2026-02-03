5'inci sınıf öğrencisinin 'bayrak' hassasiyeti

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Sur Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Okulda görevli 3 öğretmen, öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla okul koridorundaki koruma filesine Türk bayrağını katlayarak astı.

Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz, arkadaşıyla birlikte koridorda yürüdüğü sırada katlanmış haldeki Türk bayrağını fark etti. Bunun üzerine Temiz, bayrağı yerinden alarak düzgün bir şekilde açtı ve yeniden astı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öğrencinin bu duyarlı davranışı okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Temiz'in bayrağı fark ettikten sonra tereddüt etmeden düzelttiği anlar yer aldı.

Davranışı takdir edildi

Kübra Temiz'in Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet, okul yönetimi ve izleyenler tarafından takdirle karşılandı.