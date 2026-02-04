2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Özel Ulaştırma Kurslarında Yeni Dönem: Sınavlar Merkezi Olacak

4 Şubat 2026'da yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle MEB, ulaştırma kurslarında merkezi sınav sistemine geçti ve yenileme eğitimi zorunlu oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 09:36, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 09:37
Özel Ulaştırma Kurslarında Yeni Dönem: Sınavlar Merkezi Olacak

4 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği kapsamlı şekilde güncellendi. Yeni düzenlemeler, sınavların merkezi sisteme alınmasından yenileme eğitimi zorunluluğuna, kurs açma şartlarının yeniden belirlenmesinden sahteciliğe karşı alınacak önlemlere kadar birçok önemli alanı kapsıyor. Bu değişiklikler, hem mevcut belge sahiplerini hem de yeni adayları doğrudan etkileyerek sistemin daha şeffaf, denetlenebilir ve adil bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Merkezi Sınav Sistemi ve Standartlar

En önemli değişikliklerden biri, mesleki yeterlilik sınavlarının 1 Mayıs 2026 itibarıyla merkezi olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak olmasıdır. Bu sayede sınavlar ülke genelinde standart bir format ve zorluk seviyesinde gerçekleştirilecek, değerlendirme sürecinde adalet ve objektiflik sağlanacaktır. Başarı puanı 100 üzerinden 60 olarak korunmuştur.

Yenileme Eğitimi Zorunluluğu

Yeni yönetmelikle birlikte, mesleki yeterlilik belgesi (SRC, ODY, ÜDY) sahipleri için yenileme eğitimi zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek periyotlarda kurslardan yenileme eğitimi alınması gerekecek. Bu eğitimler, değişen mevzuat, teknolojik ve ekonomik gelişmeler gibi konuları kapsayacak olup, tamamlayanlara Özel Mesleki Yeterlilik Yenileme Eğitimi Sertifikası (EK-6) verilecektir.

Sahteciliğe Karşı Yaptırımlar

Kayıt ve sınav süreçlerinde usulsüzlük yapan kurslara ağır yaptırımlar getirildi. Başkasının yerine sınava girilmesine aracılık eden kursların ruhsatları iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunan kursiyerlerin sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecek.

Kurs Açma Şartlarında Değişiklikler

Kurs açma koşulları il nüfusuna göre yeniden düzenlendi ve küçük ile orta ölçekli illerde kurs açma imkanı genişletildi. Ayrıca, rekabeti artırmak ve tekelleşmeyi önlemek amacıyla aynı ilde kursu bulunan kurucuların o ilde yeni kurs açmasına izin verilmeyecek.

  • 100.000'e kadar nüfus: 1 kurs
  • 200.000'e kadar nüfus: 2 kurs
  • 300.000'e kadar nüfus: 3 kurs
  • 500.000'e kadar nüfus: 5 kurs

Kursiyerler ve Adaylar İçin Diğer Değişiklikler

  • Sınav mazeret hakları genişletildi; hastalık, birinci derece yakının vefatı, milli sporcu olma gibi durumlarda mazeret hakkı tanındı.
  • Sınav saatleri 07.00-23.00 arası olarak esnetildi.
  • Sertifikalar e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilir olacak ve QR kod eklenecek.
  • Kayıt kolaylığı: Kursa kayıtta istenen fotoğraf sayısı bire düşürüldü.
  • Geçici madde: Yönetmelik değişikliğinden önce teorik sınavda başarılı olup uygulama sınavında başarısız olanların teorik sınav sonuçlarına göre sertifikaları düzenlenecek.

Değerlendirme

4 Şubat 2026'da yürürlüğe giren bu yönetmelik değişikliğiyle özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim sistemi daha disiplinli, şeffaf ve kaliteli bir yapıya kavuşmayı hedeflemektedir. Merkezi sınav sistemi ve yenileme eğitimi zorunluluğu sektörde hizmet kalitesini artırırken, sahteciliğe karşı getirilen yaptırımlar sistemin güvenilirliğini güçlendirecektir. Bu değişikliklerin önümüzdeki dönemde eğitim kurumları ve meslek sahipleri üzerinde önemli etkiler yaratması beklenmektedir.


