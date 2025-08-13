Bitlis'te derede balçığa saplanan genç boğuldu

Olay bugün Mutki ilçesine bağlı Meydan ve Yazıcık köyleri arasında bulunan derede meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren Yunus Özkan, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye JAK ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dereye dalış yapan dalgıçlar kısa sürede Özkan'ın cansız bedenini 2,5 metrelik derinlikte balçığa saplanmış halde buldu. Yunus Özkan'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.