TMSF, Aydınlar Giyim Grubu şirketlerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aydınlar Giyim Grubu'na ait şirketleri satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., PLS Marka Pazarlama Ticaret Ltd. Şti., PCU Tekstil Mümessillik Ticaret A.Ş. ve Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale ile satışa sunulacak.

İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım teminatı 1,2 milyar TL olacak. Şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti ise 2 milyon TL olarak açıklandı.

Yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 22 Eylül 2025 günü saat 16.30'a kadar teslim etmeleri gerekiyor. Teklifler, 23 Eylül 2025 saat 10.00'da İhale Komisyonu tarafından açılacak ve kapalı zarf aşamasının ardından açık artırma yapılacak.

