Şekersiz etiketli ürünler gerçekten güvenli mi?

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, son yıllarda hayatımızda ciddi bir tehlike olarak görülen mısır şurubu ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (fruktoz şurubu) tüketimine karşı uyarıda bulundu. Gök, bu ürünlerin kronik hastalıkların yayılmasında büyük rol oynadığını, kanser, kalp, siroz, diyabet gibi hastalıkları tetiklediğini ve çocuklarda bağımlılık riski yarattığını vurguladı.

Gök, Avrupa ülkelerinde fruktoz şurubunun kullanımının neredeyse sıfırlanma noktasına geldiğine dikkat çekerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın mısır şurubu yerine doğal şeker kullanımını tercih edeceğini açıklamasını örnek gösterdi.

Şeker-İş Genel Başkanı, Türkiye'de özellikle gazlı içeceklerde fruktoz oranlarının Avrupa'daki ürünlerin dört katına çıktığını hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun konuya yönelik çalışmalarını takdirle karşıladı. 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren "şekersiz" ifadesine yönelik yasağın önemine değinen Gök, çocukların sağlığının ticari oyunlara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gök, son yıllarda market raflarında hızla artan fruktoz şurubu katkılı ürünlerin "diyet" veya "şekersiz" etiketleriyle ebeveynleri yanıltmakta olduğunu belirtti. Uzmanların, zararlı yiyeceklerin yerleştirildiği raf yüksekliğinin çocuklara göre ayarlanmasını da eleştirdiği kaydedildi.

Şeker-İş Sendikası yaklaşık 25 yıldır fruktoz ve nişasta bazlı şekerlerin toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini paneller, sempozyumlar ve televizyon programları aracılığıyla kamuoyuna aktardığını hatırlattı. Sendika, afiş ve bilgilendirme broşürleriyle halkın bilinçlenmesini sağlamaya çalıştığını vurguladı.

Gök'ün çağrısı ise net oldu:

Ülkemizde pancar şekeri dışındaki yapay tatlandırıcıların üretim ve tüketim miktarları konusunda kapsamlı ve net bir çalışma yapılmalı.

Okul kantin ve yemekhanelerinde fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı mutlak suretle yasaklanmalı.

Kafeterya, büfe ve çay ocaklarında fruktoz katkılı ürünler sıkı denetim altında tutulmalı, cezai yaptırımlar artırılmalı.

Veliler ve toplum, etiket okumayı temel alışkanlık haline getirmeli.

Yapay tatlandırıcı ithalatı sınırlandırılmalı ve denetim artırılmalı.

İsa Gök, Şeker-İş Sendikası olarak her iki Bakanlık tarafından başlatılan toplum sağlığını önceliklendiren çalışmaları desteklediklerini ve sağlıklı nesiller için halkı daha duyarlı davranmaya çağırdıklarını açıkladı.

"Sağlıklı bir nesil, doğal tatları bilen bir nesildir" mesajını tekrarlayan Gök, toplumun fruktoz şurubu ve yapay tatlandırıcılar konusunda bilinçlenmesinin önemine vurgu yaptı.



