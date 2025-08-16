Fuat Oktay'dan Tarihi Ulus Hali'nde Esnaf Ziyareti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Tarihi Ulus Hali'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretine AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik de eşlik etti.

Esnafın Taleplerini Dinledi

Dükkanları tek tek gezen Oktay, hem esnaf hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek iletilen talepleri not aldı. Çözüm için ilgileneceğini belirten Oktay, "Esnafımızın derdi, bizim de derdimizdir" mesajı verdi.

Esnaf Sofrasına Misafir Oldu

Bir aktar dükkanında esnafın daveti üzerine sofraya oturan Oktay, menemen ikramını kabul ederek samimi sohbetlere eşlik etti.

Vatandaşların Yoğun İlgisi

Yoğun ilgiyle karşılanan Oktay, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların talebini geri çevirmedi. Yaklaşık iki saat süren ziyaretin sonunda esnaf ve vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.

"Ankara'nın Kalbinde Samimiyetin Kokusunu Hissettik"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara'mızın kalbinde, Tarihi Ulus Hali'nde alın terinin, bereketin ve samimiyetin kokusunu içimize çektik. Esnaf kardeşlerimizin ekmek teknelerine misafir; umutlarına, sorunlarına ve dualarına ortak olduk. Taleplerini not edip önerilerini dinledik. Sadece masa başında değil, halkın ve hayatın tam içinde şekillenen politikalarımızla başkentimizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz."



