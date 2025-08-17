Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Adli Olaylar

Mardin'de yan yola düşen otomobildeki 1 kişi öldü

Mardin'in Ömerli ilçesinde yan yola düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 15:23, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 15:33
Mardin'de yan yola düşen otomobildeki 1 kişi öldü

Ali Furkan B'nin (25) kullandığı 01 AFS 494 plakalı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Anıttepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, duble yol çalışması dolayısıyla kot farkının oluştuğu yan yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti, Nesrin B. (45), Arif Y. (48), Beren Y. (13), Nermin Y. (40) ve Yüsra Fatma B. (10) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

