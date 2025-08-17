Çanakkale'deki orman yangınında arı kovanları alevlere teslim oldu

Yangın, dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köylerinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ederken, Ilgadere köyünde ormanlık alanda bulunan arı kovanları ise yandı. Yanan kovanlar ve alevlerin arasında kalan kaplumbağalar kameralara yansıdı. Çevredikiler, hayatta kalan kaplumbağaya su vererek rahatlattılar.