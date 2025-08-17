Fındık topladıkları sırada uçuruma düşen anne öldü, oğlu yaralandı

İlçenin Çepni köyünde fındık topladıkları sırada Kadife B. (80) ile oğlu N.B. belirlenemeyen bir nedenden dolayı 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düştü.

