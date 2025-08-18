Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı son aşamada

Memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor
Memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı son aşamada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 12:25, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 12:26
Yazdır
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı son aşamada

2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı uygulama sürecinin sona erecek olması nedeniyle ocak ayında başlanan ve 2026-2030 dönemini kapsayacak 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve geçmiş dönem uygulama deneyimlerinden elde edilen kazanımlar doğrultusunda hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık süreci bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir yaklaşımla yürütülüyor.

Eylem Planı'nın hazırlık aşamasında, uluslararası belgeler ve 32 ülke örneğini içeren doküman analizi, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına yönelik "Stratejik Paydaş Anketi" ve taşra teşkilatında kadın hizmetleri alanında görev yapan personele yönelik "Personel Görüş Anketi" ile yeni dönem görüşleri ve önerileri derlendi.

Toplantılarda çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcileri de olacak

Hazırlık aşamasında Bakanlığın tüm hizmet birimleri, dış paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 28 odak grup görüşmesi gerçekleştirdi.

"Vatandaş Görüş Anketi" hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak süreçte doküman analizleri, anketler ve odak grup görüşmelerinden elde edilen çıktılar doğrultusunda belirlenecek stratejik odak temalarda, ihtisas komisyon toplantılarının yapılması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açılışı yapılacak ve eş zamanlı olarak icra edilecek toplantılarda kamu, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri de yer alacak.

Eylem Planı'nın sahaya dayalı, ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir yol haritası niteliğinde olması amacıyla ülkenin 7 bölgesini temsilen belirlenen illerde düzenlenmesi planlanan "Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantıları" ile yerel dinamiklerin analizi, saha deneyimleriyle politika yapım sürecinin zenginleştirilmesi ve stratejik hedeflerin sahaya yansıtılması hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber