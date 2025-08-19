Yolda yürüyen aileye çarpan 16 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı

Konacık Mahallesi'nde iki gün önce, bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarpan ve 9 aylık Miran Yivli'nin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü E.B'nin (16) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.B'nin kullandığı motosiklet 17 Ağustos'ta Konacık Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarpmıştı. Kazada 9 aylık Miran Yivli hayatını kaybetmiş, sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunu Miraç Yivli (3) yaralanmıştı. Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen E.B. hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.