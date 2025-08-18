Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Küçükçekmece'de kız arkadaşıyla yürüyen gence silahlı saldırı

Küçükçekmece'de kız arkadaşıyla yürüyen şahıs, cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

18 Ağustos 2025
Küçükçekmece'de kız arkadaşıyla yürüyen gence silahlı saldırı

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kaldırımda kız arkadaşıyla yürüyen bir kişiye motosikletli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi. Kaldırımda yürüyen adam bacağından yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

