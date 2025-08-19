Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
Okul servis yönetmeliği değişti
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Bakan Yumaklı hasada katıldı, üreticilerle domates topladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda pestisit kullanımının engellenmesine yönelik Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi'ne dahil olan üreticilerin birtakım avantajlara sahip olduğunu belirterek, "Pestisiti azaltma yönünde kararlıyız. Biyolojik ve biyoteknik mücadele bu anlamda son derece önemli" dedi.

Bakan Yumaklı hasada katıldı, üreticilerle domates topladı

Bakan Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde gerçekleştirilen domates hasadına katılarak, ürün topladı.

Türkiye'de geçen yıl 14,6 milyon ton domates üretildiğine işaret eden Yumaklı, "Türkiye, domates üretiminde dünyada üçüncü sırada. Kişi başı tüketim olarak da yüksek, milletimiz domates tüketimini seviyor. Kişi başına yaklaşık 109 kilogram domates tüketimi söz konusu. Yeterlilik oranımız yüzde 117. Önemli bir ihracat ürünümüz. 10 yıllık ortalamaya baktığımızda yıllık yaklaşık 535 bin ton civarında ihracat söz konusu" diye konuştu.

"Kalkınma desteklerimizi ürünlerin markalaşmasına yönlendirdik"

Yumaklı, domates ve benzeri sebze-meyve ürünlerinin aile işletmeleri için önemine dikkati çekerek, verimli ve kaliteli ürün elde edildiğinde gelir anlamında çok önemli katkı sağlandığını söyledi.

Sözleşmeli üretimin bu işin olmazsa olmazı olduğunu bildiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Özellikle üretim, depolama, paketleme gibi hususlarda kırsal kalkınma desteklerini tamamen, özellikle 2024 yılından itibaren yoğun şekilde ürünlerin markalaşmasına, katma değerli hale gelmesine yönlendirmiş durumdayız. Ayaş domatesi, ünü sadece Türkiye'de değil, ülke sınırlarına da taşmış durumda. Türkiye yanında Avrupa Birliği'nde de coğrafi işaretli. Tadı, aroması ve elde edilen ürünlerin kalitesi her halükarda herkes tarafından biliniyor."

Yumaklı, verimli, sürdürülebilir ve kaliteli ürün elde etmek konusunda var güçleriyle çalıştıklarına işaret ederek, olağanüstü hava koşullarının bitkisel üretimi de etkilemeye başladığını ifade etti.

Biyolojik ve biyoteknik mücadeleye verdikleri öneme de işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın uzun yıllardır devam eden bir projesi var, EKÜY. Bu projeye dahil olanlar, iyi tarım uygulamaları, organik tarım da dahil olmak üzere birtakım avantajlara sahip oluyor. Özellikle pestisitin engellenmesiyle ilgili bu projeye dahil olan üreticilerimize mavi bayrak ve logo veriyoruz. Bu, pazarlama açısından da bir avantaj sağlıyor. Ayrıca bu projeye dahil olan üreticilerimize de sübvansiyonlu krediler sağlıyoruz. Bu projeye dahil olmadıysa, üreticilerimizin mutlaka tarım il ve ilçe müdürlüklerimize giderek bu proje hakkında bilgi sahibi olmalarını istirham ediyorum. Hakikaten eğer verimli ve kaliteli üretimi amaçlıyorsak ki amacımız bu olmalı, bu tür projelerin önemi büyük. Pestisiti azaltma yönünde özellikle kararlıyız. Biyolojik ve biyoteknik mücadele bu anlamda son derece önemli."

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından EKÜY Projesi kapsamında üretim yapan üreticilere sertifikalarını verdi.

