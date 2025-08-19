Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sarsıntıların yaşandığı Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 13.44 sıralarında merkez üssü Sındırgı ve büyüklüğü 3.9 olan bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 4.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

