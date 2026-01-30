Depremde üşümesin diye vermişti: Beliz ve Albay Raşit Çelik'in yürek yakan buluşması!

Hatay'daki asrın felaketinde annesini kaybeden ve ağabeyi ağır yaralı kurtulan Beliz Aydın'ın, enkaz başında kendisine üşümemesi için parkasını veren askeri 3 yıl boyunca aradığı ortaya çıktı. O ismin Emekli Albay Raşit Çelik olduğu belirlenirken, ikili arasında geçen diyaloglar Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

Emanet Parka Umudun Sembolü Oldu

6 Şubat 2023 depremlerinin en ağır yıkımı yaşattığı Hatay'da, 19 yaşındaki Beliz Aydın için hayat o gün durmuştu. Antakya'daki evlerinin enkazından annesi ve ağabeyi çıkarılırken, o dondurucu soğukta bir asker yanına gelip üzerindeki parkayı çıkararak Beliz'e giydirmişti. Annesini kaybeden, ağabeyi ise ampute edilen Beliz, o zorlu günlerde kendisine sığınak olan o montu tam 3 yıl boyunca "bir gün geri vermek" umuduyla sakladı.

"O Mont Devletimizin Bir Nişanesiydi"

İhlas Haber Ajansı'nın haberi sonrası kimliği tespit edilen Emekli Albay Raşit Çelik, Beliz ile duygusal bir görüşme gerçekleştirdi. Beliz'in montu geri verme isteğine karşı Albay Çelik'in sözleri hafızalara kazındı:

"Biz orada şahsımızla değil, devletimiz adına vardık. O mont benim değil, devletimizin montudur. Senin yanında devletimizin olduğunu hissetmen için oradaydı. O artık senin en değerli hatıran olsun."

"O Gün Kendimi Hiç Yalnız Hissetmedim"

Gözyaşları içinde geçen görüşmede Beliz Aydın, yaşadığı o karanlık geceyi şu sözlerle anlattı: "Siz o montu bana verdiğinizde sadece ısınmadım, kendimi güvende hissettim. 'Yalnız değilim' dedim. Annemi beklerken o parka bana güç verdi. Size ulaşmayı çok istedim, teşekkür etmek ve emanetinizi teslim etmek benim en büyük dileğimdi."

Devlet ve Millet El Ele

Bu anlamlı buluşma, depremin üzerinden geçen yıllara rağmen dayanışma ruhunun ne kadar taze olduğunu bir kez daha kanıtladı. Beliz'in vefası ve Albay Çelik'in vakur duruşu, "Asrın Felaketi"nden geriye kalan en unutulmaz insan hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti.