Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Küçük ölçekli balıkçı destekleri için başvurular başladı

Küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi kapsamında yapılacak ödemelerden yararlanmak isteyen gemi sahiplerinin, 10 Nisan'a kadar ruhsatının kayıtlı olduğu il veya ilçelerde bulunan Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

30 Ocak 2026 11:31
Söz konusu destek ödemeleri, "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği" kapsamında 2017'den beri yapılıyor.

Deniz ve iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi amacıyla gerçekleştirilen destekleme ödemeleri için başvuru süreci 10 Nisan'a kadar devam edecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, gemi ruhsatının kayıtlı olduğu yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri gerçekleştirebilecek.

Bu desteklemeden iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri yararlanabiliyor. Destekler, gemi boy grubuna göre gemi başına ödeniyor.

Geçen yıl 131 milyon liralık ödeme yapıldı

Gemi boylarına göre birim destekleme tutarları da geçen yıla kıyasla yükseltildi. Tutarlar en düşük 6 bin lira, en yüksek ise 13 bin lira olacak şekilde düzenlendi.

Buna göre, boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan gemilere 6 bin lira, 5 ila 7,99 metre arası gemilere 9 bin lira, 8 ila 9,99 metre arası gemilere 11 bin lira ödenecek. Bu ödemede, deniz ya da iç su balıkçı gemisi ayrımı yapılmayacak.

Ayrıca, 10 ila 11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 13 bin lira ödeme yapılacak.

Öte yandan, başvuru yapan gemi sahibi kadın balıkçılara da pozitif ayrımcılık uygulanarak yüzde 35 ilave destek sağlanıyor. Bu kapsamda, kadın balıkçılar en düşük 8 bin 100 lira, en yüksek 17 bin 550 lira destek alabilecek.

Desteklemeler kapsamında geçen yıl, 15 bin 190 küçük ölçekli balıkçı gemisi sahibine 131 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

"Kadın balıkçıların sektörde var olduğunun bilinmesini istiyoruz"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, desteklerin yeterli olduğunu ama daha fazla artırılmasının küçük geleneksel balıkçılığa katkı sağlayacağını söyledi.

Desteklemelerde, özellikle müsilajdan olumsuz etkilenen Marmara Denizi ile sık sık deprem yaşanan Akdeniz'e önem verilmesi gerektiğine işaret eden Özkaya, geçen yıl Marmara Denizi'ndeki balıkçıların kayıplarının azaltılması için özel destek çalışması yapıldığını anımsattı.

Özkaya, kadın balıkçılara da desteklerde pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde destek veriliyor. Kadın balıkçıların sektörde var olduğunun bilinmesini istiyoruz. Desteklerde de bunun yapılması çok güzel oldu. Bunun için mücadele ediyoruz. Kadın balıkçılar güçlendirilmeli, görünür yapılmalı. Kadınların sadece balıkçılık yapmasının değil, su ürünleriyle ilgili kuruluşların yetkili organlarında görev almasının da doğru olduğuna inanıyoruz. Onun için kadın balıkçılara yapılan pozitif ayrımcılığı destekliyoruz."

Özkaya, küçük ölçekli balıkçıların en büyük sıkıntılarından birinin de yunusların ağlara zarar vermesi olduğunu, bu balıkları uzak tutmak için 'pinger' cihazlarının desteklenmesinin önem taşıdığını belirtti.

