Kadınlarda işsizlik oranı son 154 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda işsizlik oranı, geçen ay yüzde 10,5'e gerileyerek son 154 ayın en düşük seviyesine indi.

Kadınlarda işsizlik oranı son 154 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı gerilemeyi sürdürüyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel iş gücü göstergelerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı Aralık 2025'te yüzde 7,7 ile verilerin aylık olarak hesaplanmaya başlandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İşsizlik oranı, söz konusu ayda erkeklerde yüzde 6,3 iken kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

15 ve daha yukarı yaştaki erkeklerdeki yüzde 6,3'lük işsizlik oranı, Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviye olarak tespit edildi. Kadınlardaki yüzde 10,5'lik işsizlik oranı ise Mart 2013'ten bu yana yani son 154 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Kadınlarda iş gücü geçen ay 11 milyon 946 bin olarak hesaplanırken bunun 10 milyon 691 bini istihdam edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda işsiz sayısı ise 1 milyon 255 bin ile Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Genç kadınlardaki işsizlik, Şubat 2014'ten bu yana en düşük oranda

Mevsim etkisinden arındırılmış temel iş gücü göstergelerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı geçen ay bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e indi.

Böylece söz konusu değerle genç nüfusta işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplanmaya başlandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12 olarak hesaplandı. Genç kadınlardaki işsizlik ise yüzde 18,2 ile Şubat 2014'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsiz sayısı ise geçen ay 769 bin olarak hesaplandı. Böylece genç işsiz sayısı Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

