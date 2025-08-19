Arıları sakinleştirmek isterken 80 hektar sedir ormanını yaktı

Göksun ilçesinin Kavşut Mahallesi'ndeki sedir ormanında 11 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ekipler sevk edildi. 243 personelin 15 arazöz, 6 itfaiye, 9 su tankı, 6 iş makinesi, 8 ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye aracı ile müdahale ettiği alevlere 5 helikopter de havadan su attı.

Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 80 hektar sedir ormanı yandı.

Arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsü otları tutuşturdu

İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangına arıcı R.D.'nin sebep olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.D.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle yangının çıktığını söylediği belirtildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.