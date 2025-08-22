İstanbul'da sitede kargocu-güvenlik kavgası
Beylikdüzü'nde bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo görevlisi ile site güvenliği arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo firması çalışanı ile güvenlik arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma yerini küfürlü kavgaya bıraktı.
KARGOCUYU DARBETTTİ
Yaşanan anlar site sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, güvenlik amiri olduğu söylenen kişinin kargocuyu yere yatırıp darbettiği kargocunun ise küfürler ettiği görülüyor.
VATANDAŞLAR AYIRDI
Görüntünün devamında ise vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.