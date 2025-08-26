Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında

"Kaçıranlar için...Türkiye, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olacak yeni nesil savaş gemisi üretiyor"

Türk savunma sanayiinin giderek daha bağımsız hale geldiğinin altı çizildi.

KAAN Amerikan F-35 ve Rus SU-57 savaş uçakları ile karşılaştırıldı.

Dünya, Türkiye'nin gururu, milli muharip uçak KAAN ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

