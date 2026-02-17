MHP'li Yıldız'dan 'Umut Hakkı' açıklaması: Bu bir af değil!

Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kamuoyunda sıkça tartışılan "umut hakkı" kavramına ilişkin hukuki bir çerçeve çizdi. Yıldız, bu nitelemenin bağımsız bir hak olmadığını, Türk hukuk sistemindeki "koşullu salıverilme" mekanizmasının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Haber Giriş : 17 Şubat 2026 23:38, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 23:40
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut hakkı bağımsız bir hak değil, şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir. Şartla salıverilmeden farklı ve umut hakkı denen ayrı bir hukuki kurum yoktur" dedi.

MHP'li Yıldız, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umut hakkı bağımsız bir hak değil şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir. Şartla salıverilmeden farklı ve umut hakkı denen ayrı bir hukuki kurum yoktur. Bizim mevzuatımızda Koşullu salıverilme kavramına yer verilir, umut hakkı nitelemesi kullanılmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından yola çıkılarak yapılan umut hakkı nitelemesi de şartla salıverilme anlamında kullanılmaktadır. Doğrudan tahliye sağlamadığı gibi bir af değildir. Şartla salıverilmenin bir hak olarak gerçekleşmesi için hükümlünün kanunda belirtilen asgari cezayı çekmesi ve bu süre boyunca iyi halli olması gerekir. İdare ve Gözlem Kurullarının oluşturacağı rapora ve İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılır. Bu iki durumun birlikte gerçekleştiği infaz hakiminin kararıyla tespit edildiğinde hükümlü şartla salıverilmeden yararlanır. Yürürlükteki İnfaz Kanunu'na göre kapsam dışı hükümlüler hariç tüm hükümlüler suç ve ceza türleri ne olursa olsun şartla salıverilme imkanına sahiptir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı işlenen örgütlü suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları, terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar şartlı tahliyeden faydalanamaz. Kapsam dışıdır. Bunun için, şartlı tahliyeyi yasaklayan infaz kanunundaki düzenleme ile terörle mücadele kanunundaki düzenlemelerin iptal edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

