Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Süleyman Soylu ve Mansur Yavaş arasındaki tazminat davasında karar bozuldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Süleyman Soylu'nun Mansur Yavaş'a tazminat ödemesine hükmeden kararı kaldırdı. Mahkeme, Soylu'nun ifadelerini "siyasi polemik" saydı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 21:36, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 21:37
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Mansur Yavaş ile Süleyman Soylu arasında görülen manevi tazminat davasında yerel mahkemenin Yavaş lehine verdiği 20 bin TL'lik tazminat kararını kaldırarak, davanın reddine hükmetti. Mahkeme Süleyman Soylu'nun Mansur Yavaş'a yönelik sözlerinin hukuka uygun olduğuna karar verirken, daha önce ödenen tutarın da iadesinin yolu açılmış oldu.

49 bin TL ödenmişti, karar bozuldu

Dava, 30 Nisan 2023 gecesi özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda Süleyman Soylu'nun Mansur Yavaş'a yönelik yaptığı siyasi eleştiriler üzerine açılmıştı. Yavaş, bu açıklamaların kişilik haklarını hedef aldığını ileri sürerek, manevi tazminat davası açmıştı. İlk derece mahkemesi, Soylu'nun 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, karar icraya konularak, faiz ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 49 bin tahsil edilmişti. Soylu'nun istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı hukuka aykırı bularak, tamamen kaldırdı. İstinaf kararında, tarafların siyasetçi olduğu vurgulandı. Mahkeme, sert siyasi eleştirilerin demokratik toplumlarda ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, Soylu'nun sözlerinin hakaret değil, siyasi polemik ve eleştiri niteliğinde olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla yerel mahkeme hükmü kaldırıldı ve davanın reddine karar verildi. Bu kararla birlikte Mansur Yavaş'ın açtığı dava sonuçlanmış olurken, Süleyman Soylu hukuken haklı bulundu.

