Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifle, milli parkların yönetiminin sermayeye devredileceğini öne sürdü.

Yaban hayatı konusundaki düzenlemeleri eleştiren Özdağ, döner sermaye gelirlerinden pay kullanma yetkisinin idarenin tasarrufuna bırakılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kanun teklifiyle milli parkların doğa mirasından çıkarılmak istendiğini iddia eden Özdağ, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, düzenlemenin doğa korumayı merkeze almadığını söyledi.

Doğanın bir miras olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, teklifle, doğanın yatırım amaçlı ele alındığını ileri sürdü.

Kılıç, "Doğa, yatırım başlığı, bilanço kalemi değildir. Milli parklar, ormanlar, sulak alanlar bütçe açığını kapatacak alanlar olarak görülemez. Teklifin en tehlikeli yönü doğa koruma alanında yetkinin dar bürokratik yapıya devredilmesidir. Çevre yönetimi, hukuki güvencelerden çıkarılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, teklifte, orman yangınlarının önlenmesine yönelik düzenleme bulunmadığını dile getirdi.

Çiftçilerin, zirai don ve iklim değişikliği dolayısıyla sorunlar yaşadığını anlatan Kocamaz, Mersin'de sel ve fırtınadan etkilenen çiftçilerin zararlarının karşılanması gerektiğini ifade etti.

İktidarın doğayı ve çevreyi korumayı unuttuğunu savunan Kocamaz, "Teklifle, milli parklarımız yok edilmek istenmektedir. Yakın gelecekte Türkiye, yeşile ve doğaya hasret kalacak. Milli parklarımızın doğal hali korunmalıdır." diye konuştu.

- "Katliama varan avcılık yapıyorlar"

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, ülke genelinde 50 milli park, 274 tabiat parkı bulunduğunu belirtti.

Korunan alanların ilan edilmesi, tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi amacıyla özel kanunlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Varlı, Milli Parklar Kanunu'nun ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Bu nedenle kanun teklifiyle bazı düzenlemelere gidildiğini kaydeden Varlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Av komisyonlarına temsilci veren idarelerde değişikliklere gidilmektedir. Teklifle, avcılığın kontrolü, av hayvanlarının ve yaşam alanlarının korunması, av yasaklarının takibi konusunda düzenleme yapılmaktadır. Kaçak avcılığı engellemek adına resmi olarak alınan belgeyle avcılık yapılması için düzenleme yapılıyor. Katliama varan avcılık yapıyorlar, bunu da engellemek adına teklifte birçok madde var. Düzenlemelerle hem yaban hayatını, hem milli parkları, hem de avcılık yapan gerçek insanları koruyacağımıza inanıyoruz."

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, tatlı su kaynaklarının alarm verdiğini, iklim krizinin sonuçlarına yönelik önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Kanun teklifine yönelik eleştirilerde bulunan Çiftyürek, düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, teklifle, milli parkların turizm ve konaklama alanlarına açılacağını ileri sürdü. İktidarı eleştiren Şenyaşar, düzenlemeyle, milli parklarda ve tabiat parklarında yapılacak müdahalelerin ekosistemi etkileyeceğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kanun teklifiyle milli parkların ranta açılmasının amaçlandığını öne sürdü. Doğal yaşam koruma alanları ile ilgili "şirketlere avantaj sağlayacak biçimde" imtiyazlı ve ayrıcalıklı yeni düzenlemelerin teklifte yer aldığını iddia eden Gürer, "Turistik amaçlı yapılar 49 yıllığına kira verilmesinden öte 99 yıla da uzatılarak, bir yerde 'turizme açılıyor' mantığıyla birilerine peşkeş çekilecek düzenlemeleri içinde barındırıyor." ifadesini kullandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, teklifin yasama geleneklerine aykırı bir biçimde hazırlandığını ileri sürdü. Teklifle milli parkların, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiat koruma alanlarının özel sektöre açılmasının yolunun hazırlandığını savunan Aygun, şu sözleri sarf etti:

"Hazinede para bitmiş, para bulmak için milli parkları özelleştiriyorsunuz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Teklif, ulusal ve sürdürülebilir doğa anlayışından uzaktır. Milli kaynakları korumayı değil, rant elde etmeyi, turizme açarak doğal hayatı yok etmeyi amaçlamaktadır. Milli parklarımız ve tarihi alanlarımız sadece doğal yaşamın bir parçası değil, aynı zamanda bizlere bırakılan bir kültürel mirastır. Gelecek nesiller için, çocuklarımız için, bu ülkenin bekası için bu teklifi derhal geri çekin."

- "Doğa turizmi potansiyelinin artırılması bu kanunla birlikte hedeflenmiştir"

Teklifin tümü üzerinde şahsı adına söz alan, teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, teklifle çevre koruma politikalarında daha etkin ve sürdürülebilir bir dönemin başlayacağını belirtti.

Milli Parklar Kanunu'nun zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını dile getiren Toy, teklifle yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Toy, şunları kaydetti:

"Hazırlanan teklifle sahip olduğumuz zenginliklerin korunması için milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanlarının ilanı ve yönetimi gibi hususlarda değişiklik yapılması, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, kara av hayvanları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanlar ve hassas alanların tespiti, korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi ve yönetilmesi, doğa turizmi potansiyelinin artırılması bu kanunla birlikte hedeflenmiştir.

Teklif ile korunan alanlarımızın kaynak değerlerinin korunması ve koruma kullanma dengesi içerisinde etkin bir ziyaretçi yönetimi yapılması, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik gerekli alt ve üst yapı tesisleriyle alan düzenlemelerinin hızlı bir şekilde tamamlanması, ziyaretçilere farklı alternatifler sunacak koridorların oluşturulabilmesi için korunan alanların bölgesel bazda iyi planlanması, projelendirilmesi ve yönetimi amaçlanmaktadır. 23 yılın sonunda korunan alanlara gelen yıllık ziyaretçi sayısının yıldan yıla artarak 5,5 milyondan 70 milyona ulaşması, hem bu düzenlemelere neden ihtiyaç duyulduğunu hem de vatandaşlarımızın yaptığımız çalışmalarımıza teveccühünü ortaya koymaktadır."

Toy, düzenlemeyle doğa korumadaki bütüncül yönetim yaklaşımının daha iyi seviyelere getirilmesinin sağlanacağını vurgulayarak, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün güçlendirilmiş, yeni teşkilat yapısı ve yeni statüsüyle hukuka aykırılıklara karşı mücadele edebilmesi için daha caydırıcı bir mevzuatla desteklenmesi mümkün olacaktır." dedi.

