Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde "baskı aracı" oluşturduğu ve bir "ihbar kültürü" yarattığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, sistemin vatandaşın doğrudan geri bildirim mekanizması olduğu vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 19:20, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 19:23
Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, CİMER üzerinden yapılan başvuruların memurları mobbinge maruz bıraktığı ve asılsız ihbarların işleme alınarak çalışanların mağdur edildiği iddiaları gündeme gelmişti. DMM, 17 Şubat 2026 itibarıyla yaptığı resmi açıklamayla bu iddiaların "manipülasyon" amacı taşıdığını belirtti.

"Otomatik Disiplin İşlemi" Diye Bir Şey Yok

DMM'den yapılan bilgilendirmede, CİMER'in bir cezalandırma sistemi olmadığı, her başvurunun doğrudan bir soruşturma veya yaptırım anlamına gelmediği ifade edildi. Başvuruların ilgili kurumlar tarafından mevzuat çerçevesinde incelendiği ve hukuki dayanağı olmayan şikayetlerin işleme alınmadığı kaydedildi.

Filtreleme Mekanizması: 5690 Sayılı Yönetmelik

Açıklamada, asılsız ve dayanaksız ihbarların önüne geçmek için uygulanan yasal bariyerlere dikkat çekildi. 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği kapsamında şu kriterlere uymayan başvurular işleme alınmıyor:

  • Somut Bilgi ve Belge: Yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren, kanıt sunulmayan başvurular.
  • Anlaşılırlık: Başvuru amacı ve konusu açıkça belirtilmeyen, anlaşılmaz nitelikteki talepler.
  • Yasal Kapsam: Mevzuat dışında kalan veya yargı organlarının görev alanına giren konular.

Manipülasyona Karşı Uyarı

CİMER'in dünyanın en büyük katılımcı demokrasi platformlarından biri olduğunu belirten Merkez, sistemin işlevsizleştirilmeye çalışılmasının kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını vurguladı. Vatandaşların bu tür spekülatif haberlere itibar etmemesi istenirken, sistemin hem idari denetimi hem de vatandaşın karar alma süreçlerine katılımını desteklediği hatırlatıldı.

