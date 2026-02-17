Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Askerlik görevi sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akyol'un cenazesi, doğduğu yer olan Narman ilçesi Araköy Mahallesi'nde gözyaşları ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Askerde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Akyol için bugün ikindi namazını müteakip Erzurum'un Oltuilçesi Aslanpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde doğduğu Narman ilçesine bağlı Araköy Mahallesi'ne götürülen Akyol, burada toprağa verildi.

Cenaze töreninde baba Rasim Akyol ve kardeşi Arif Akyol'un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Törene Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Kan, askeri erkan, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol'un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

