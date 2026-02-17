Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Vilayetler Evi Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen 'Valiler Buluşması' programına katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, "Türkiye, hepimizin ortak vatanı, yuvası ve göz bebeğidir. Her birimiz, inanıyorum ki bu vatana aşkla bağlıyız. Bunun için her birimizin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Çünkü ülkedeki huzur ve güven iklimi sahada alınan tedbirler kadar; toplumsal sükunet ve ortak akılla güçlenir. Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis'imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz, yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir. Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dil, kamu düzenini büyüten olgun bir tavır, milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'SÜRECİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

30 yıldır İçişleri Bakanlığı camiasında görev aldığını ifade eden Çiftçi, "Bu ailenin her bir ferdi; fedakarlığın, disiplinin ve adanmışlığın ne olduğunu çok iyi bilir. Mülki idaremizden merkez teşkilatımızdaki sivil çalışma arkadaşlarımıza kadar; herkes milletimizin huzuru, devletimizin bekası için emek verir. Bu hedefin sahadaki en görünür teminatı da güvenlik birimlerimizdir. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz tam bir koordinasyon içinde, gece gündüz demeden ülkemizin huzuru için görev başındadır. Güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde suç örgütlerinden çetelere, terör örgütlerinden zehir ve insan tacirlerine her alanda önemli başarılar elde ettik. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Kahramanlarımızın her birine yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi, 40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız bir sürecin içindeyiz. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle, bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız. İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için, diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'KUMAR VE YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE TAVRIMIZ NETTİR'

Uyuşturucuyla mücadelenin, istikbali temin etmenin en temel şartlarından biri olduğunun altını çizen Çiftçi, "Bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade geçerlidir. Allah'ın izniyle bir tek çocuğumuzu dahi çetelere kaptırmama azmindeyiz. Kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede de tavrımız nettir; milletimizin alın terine göz dikenlere geçit vermeyeceğiz. Bugün dünyada güvenlik açısından en ciddi tehditlerin başında düzensiz göç geliyor. Ülkemiz; coğrafi konumu itibarıyla doğu-batı, kuzey-güney istikametinde cazip bir göç rotasıdır. Bu sebeple dikkat, tedbir ve sürdürülebilir politika şarttır. İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel kodlarımıza halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz sürecektir. Anadolu tarih boyunca mazlumların sığınağı olmuştur. Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın gereğidir. Din, köken, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'mizin de temel politikasıdır. Bu çerçevede 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yaptığını özellikle vurgulamak isterim. Bu kardeşlerimiz artık ülkemizin gönül elçileridir; inşallah bundan sonra da kendilerini yalnız bırakmayacağız. AFAD ve afet yönetiminde hedefimiz dirençli şehirler, bilinçli toplum anlayışını daha da güçlendirmektir. Bir taraftan müdahale kapasitemizi arttırırken diğer taraftan riskleri önceden azaltan güçlü bir sistemi büyütmek en temel hedefimizdir. Huzur ve güven iklimini büyüten bir ülke olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi. Bakan Çiftçi'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.